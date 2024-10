Publicado hace 1 hora por Hombre_de_Estado a hipertextual.com

Reddit quiere evitar nuevas protestas de moderadores de subreddits y cambia sus políticas para hacerlas virtualmente imposibles. Moderadores tendrán que pedir permiso para cambiar el estado de sus comunidades. Si una pública quiere volverse privada o restringida, o una catalogada Safe for Work (SFW) quiere admitir contenido Not Safe for Work (NSFW), como porno o desnudos, el staff de Reddit debe autorizarlo. En 2023 Reddit cambió precios de su API, y miles de subreddits lanzaron un boicot; algunos se volvieron privados, otros aceptaron porno.