Publicado hace 17 minutos por itfish a pduchement.org

Uno de los grandes errores de las víctimas del odio en las redes es el de preguntarse el porqué. El porqué es lo de menos (y, si lo descubres, entenderás que no es en absoluto justificación para someterlas a la denigración sistemática). “Haters gonna hate”: Los haters van a odiar, haya motivo o no, justifique este su odio o no.