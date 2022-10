Publicado hace 39 minutos por sinelo a qwant.com

Estamos contentos de no conocerte (juego de palabras, original: Glad we didn't get to know you) El buscador que no sabe nada de ti: a) no se registran tus búsquedas b) no se vende tu información personal c) no se registra tu navegación con fines de márketing Tus datos personales son tunegocio. El uso del buscador qwant es totalmente confidencial