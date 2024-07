Publicado hace 3 horas por nereira a applesfera.com

Después de repetir varias veces que el iPhone era la unión entre un teléfono, un navegador de internet y un iPod, el CEO de Apple cogió el iPhone que acaba de presentar y llamó a un Starbucks. A la empleada que contestó al teléfono Jobs le pidió nada menos que 4.000 lattes para llevar, café en vasos debidamente etiquetados. Eso sí, antes de que pudiera contestar, Steve continuó con "No, solo bromeaba. Me he equivocado de número. Adiós".