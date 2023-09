Quest for Glory: Shadows of Darkness (Sierra On-Line, 1993)

Publicado hace 37 minutos por ccguy a tabernadegrog.blogspot.com

Quest for Glory: Shadows of Darkness es un videojuego de fantasía desarrollado como un híbrido de aventura gráfica y videojuego de Rol (RPG), inspirado en los Mitos de Cthulhu de H. P. Lovecraft y el folclore eslavo, publicado por Sierra On-Line para PC en 1993. Se trata del cuarto título de la exitosa saga Quest for Glory. Tras su victoria en Fricana, nuestro héroe aparece inexplicablemente, sin armas ni objetos, en las peligrosas Cuevas del Oscuro, en la lejana tierra de Mordavia, un mundo de fantasía lleno de muertos vivientes.