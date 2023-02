¿Puedo casarme con mi robot? - Naukas

Publicado hace 1 hora por Suckelo a naukas.com

No puedo casarme con mi robot, porque casarse es cosa de dos, y aquí no hay dos: el robot no es un sujeto que pueda adquirir el compromiso que significa casarse. Igual que no puede contratar a nadie, ni solicitar un préstamo, ni comprar una vivienda (obviamente, cuando el robot hace estas cosas por delegación del humano, la acción se atribuye al humano, no al robot; exactamente igual que no atribuimos un asesinato a la pistola o al cuchillo).