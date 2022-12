Publicado hace 28 minutos por ccguy a genbeta.com

Aunque hagas uso de tu teclado a diario, es probable que haya teclas que no hayas pulsado nunca, o que no sepas para qué sirven. No te preocupes, esto es común, ya que aunque todas ellas tienen una función, la informática ha evolucionado radicalmente desde la primera era de la programación, y hay algunas que han quedado en desuso debido a ello. Es el caso de la tecla de Pause/Break, una tecla que hoy día, ya no hace honor a su nombre.