El proyecto Journeyman [ENG]

Me resulta extrañamente difícil contar la historia de Presto Studios, el creador de la serie de aventuras clásicas de culto Journeyman Project, sin establecer muchos paralelismos y comparaciones con Cyan, Inc. el creador del éxito multimillonario Myst. Esto no sólo se debe a que a Presto le tocó la lotería después de hacer su último juego de Journeyman Project, cuando Cyan les adjudicó un contrato para hacer un Myst III para un solo jugador mientras ellos mismos perseguían un juego de aventuras multijugador en línea que iba a llamarse Uru.