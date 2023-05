La propulsión de los futuros submarinos de EEUU los convertirá en ángeles de la muerte

Publicado hace 30 minutos por blodhemn a elconfidencial.com

El Pentágono está desarrollando una propulsión para que sus submarinos puedan operar sin ser detectados y lanzar ataques nucleares sin posibilidad de respuesta. El programa, llamado PUMP, tiene como objetivo desarrollar un sistema de propulsión marítima que use tecnología magnetohidrodinámica (MHD), un sistema que usa imanes y una corriente eléctrica para propulsar barcos y embarcaciones sin partes móviles. Al no tener partes mecánicas ni hélices, no hay ruido de motor alguno ni posibilidad de cavitar (fenómeno al desplazar H2O mecánicamente).