Hace unos años, cuando alguien me llamaba al teléfono, no había mucha más historia: yo respondía, sostenía el móvil en la mano durante todo el tiempo que pudiera hasta que se agarrotara el brazo, lo cambiaba de mano, y a seguir. En los últimos años, la historia ya no es tan sencilla. Para empezar, la llamada suena simultáneamente en mi móvil, tablet, ordenador y reloj porque las funciones de ecosistema son lo que se estila y suena bastante conveniente.