Primer panel táctil no eléctrico

La naturaleza no electrónica de este panel táctil lo capacita para ser utilizado en escenarios o situaciones donde no es posible emplear dispositivos electrónicos. Los sensores electrónicos pueden dejar de funcionar en condiciones extremas, como en un campo magnético intenso. Dado que el panel táctil no es eléctrico, un campo magnético fuerte no le afecta, lo que lo hace ideal para su uso en dispositivos como escáneres de resonancia magnética. El logro es obra de un equipo de la Universidad de Tampere en Finlandia.