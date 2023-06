Preservado el juego arcade Mortal Race por Museo del Recreativo (Jaén), The Dumping Union y Recreativas.org

Publicado hace 3 minutos por Lord_Cromwell a recreativas.org

Gracias a una placa localizada por The Dumping Union y recuperada por el Museo del Recreativo de Jaén y Recreativas.org, se ha preservado el juego arcade Mortal Race, desarrollado por New Dream Games en 1995. Este juego tiene relación con otro arcade preservado recientemente llamado Top Driving. Mortal Race es un juego de carreras contrarreloj, es decir, corremos en solitario y debemos completar cada tramo en menos de 60 segundos. Fue desarrollado por New Dream Games en Palma de Mallorca.