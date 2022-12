Portable Secret: Mayor privacidad, sin software especial [ENG]

Publicado hace 51 minutos por geralt_ a mprimi.github.io

Portable Secret es un pequeño hack que permite: Enviar mensajes/imágenes/archivos cifrados a través de canales inseguros. Almacenar información sensible en lugares inseguros. Es portátil porque: ¡desencriptar estos secretos no requiere software especial! Todo lo que necesitas es un navegador. Creé Portable Secret para intercambiar documentos de forma segura por correo electrónico con mi madre, de quien no se puede esperar que aprenda PGP, age o similares. ¿Te parece demasiado bueno para ser verdad? Pues sigue leyendo. Esto es para ti.