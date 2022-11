Publicado hace 1 hora por NubisMusic a xataka.com

No voy a negar que llevo mucho tiempo desencantado con la franquicia Pokémon. El último juego que realmente me encandiló fue 'Pokémon Esmeralda'. Luego jugué a 'Pokémon Perla' y, tras varios intentos, acabé abandonando 'Pokémon Edición Negra' porque era otra vez lo mismo, pero con otra skin. Después de eso, el único juego de Pokémon que ha conseguido entretenerme de verdad ha sido 'Pokémon GO', que es mi placer culpable. Luego llegó 'Leyendas Pokémon: Arceus' y algo dentro de mí recuperó la ilusión. ¿Un juego de Pokémon de mundo abierto...