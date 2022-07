El Pentágono descubre inquietantes vulnerabilidades en Blokchain. Nuevo informe revela que no está descentralizada ni actualizada (Francés)

Publicado hace 29 minutos por ThePunisherr a developpez.com

Las Distributed Ledger Technology (DLT), y más específicamente las cadenas de bloques, se utilizan en muchos contextos, como las criptomonedas, las finanzas descentralizadas e incluso la votación electrónica. Un informe encargado por el Pentágono sobre blockchain concluyó que la tecnología no está descentralizada, es vulnerable a los ataques y utiliza software obsoleto. El informe, titulado Are Blockchains Decentralized, Unintended Centralities in Distributed Ledgers, encontró que un subconjunto de participantes puede...