Publicado hace 59 minutos por dmeijide a news.yahoo.com

El despliegue de aviones no tripulados controlados por inteligencia artificial capaces de tomar decisiones autónomas sobre si matar o no a objetivos humanos está cada vez más cerca de hacerse realidad, según informa The New York Times. Países como Estados Unidos, China e Israel están desarrollando armas autónomas letales capaces de seleccionar objetivos mediante inteligencia artificial. El uso de los llamados "robots asesinos" supondría un avance inquietante, dicen los críticos, al dejar en manos de máquinas, sin intervención humana, las deci