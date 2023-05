PC Fútbol 2024 anula las reservas y a nadie le sorprende

Publicado hace 1 hora por Pixmac a eloutput.com

Desde que anunciaron que volverían, el lanzamiento de PC Fútbol 2024 levantaba todo tipo de incertidumbres. El juego, que prometía llegar a las estanterías el próximo mes de diciembre, no tenía ningún tipo de captura de pantalla a la vista, no enseñó menús de ningún tipo y el equipo de desarrollo mantenía un secretismo bastante extraño que no animaba a confiar demasiado en el avance. La crispación aumentó entre los que pagaron por la reserva anticipada, y a través de los foros se comenzó a crear la opinión de que todo se trataba de una estafa.