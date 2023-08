El Paracaidista: El primer videojuego español

Publicado hace 1 hora por tutifree a parceladigital.com

No hay duda que el primer gran éxito comercial internacional de un software lúdico español fue 'La Pulga', pero... ¿Cuál fue el primer videojuego español? Es una pregunta difícil, porque antes de 'La Pulga' existieron varios videojuegos... algunos comercializados, otros no. Pero que algo se comercialice o no, no le resta valor para determinar si fue el primero en ser creado. Se puede hablar del primer videojuego español y el primer videojuego español comercializado, y lo uno no resta a lo otro. Explorando la historia he conseguido llegar al...