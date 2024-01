Publicado hace 52 minutos por OniNoNeko_Levossian a hipertextual.com

OpenAI, la tecnológica detrás de ChatGPT, sostiene no se pueden crear modelos de inteligencia artificial sin utilizar material protegido por derechos de autor. «Sería imposible», dijo la compañía, que recientemente ha sido denunciada por The New York Times y otros particulares por el uso de contenidos no autorizados.