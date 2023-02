Publicado hace 1 minuto por Deckardio a vintagefriki.blogspot.com

Playstation 2, tuvo juegos MUY buenos, y me gustaría destacar concretamente uno de ellos. No todo el mundo pudo jugarlo, ya que no venía traducido al Español, aun así, fue un triunfo dar con esta maravilla, puro arte. Hoy después de 14 años, quiero recordar, Okami. Este videojuego de acción-aventura fue lanzado en Japón y Norteamerica en el 2006, y un año después en Europa y Australia. Viene de la mano de Clover Studio, y fue publicado por Capcom para Playstation 2.