Publicado hace 1 hora por bonobo a eleconomista.es

Nvidia no desiste y sigue buscando hacerse un hueco en el capital de Arm. La de chips está negociando con SoftBank, la dueña de su competidora, ser uno de los principales inversores de cara a su salida a bolsa, que se espera que se materialice a partir de septiembre, según Financial Times. La firma estadounidense ya intentó comprar la británica a su actual propietario, pero la operación no salió adelante por la oposición de los reguladores.