Publicado hace 1 hora por yo_claudio a arstechnica.com

A pesar de las preocupaciones sobre la privacidad, Microsoft dice que el índice Recall permanece local y privado en el dispositivo, cifrado de una manera que está vinculado a la cuenta de un usuario en particular. "Las capturas de pantalla de Recall solo están vinculadas a un perfil de usuario específico y Recall no las comparte con otros usuarios, no las pone a disposición de Microsoft para que las vea ni las usa para orientar anuncios. Las capturas de pantalla solo están disponibles para la persona cuyo perfil se usó para iniciar sesión.