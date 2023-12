Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a es.finance.yahoo.com

El usuario “linksawakeningdxhd” realizó y subió una versión para PC de The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, el videojuego de Nintendo que debutó en 1998 para el Game Boy Color. Estaba disponible gratis a través del sitio itch.io, y era más que un simple port debido a que introducía mejoras muy interesantes. Esta versión no oficial del clásico presentaba gráficos en alta definición, corría a 120 fps y tenía soporte para pantalla ancha. Incluso era posible ver en tiempo real toda la isla Koholint y sus habitantes, lo que incluía enemigos.