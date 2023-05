Ni Switch 2 ni Switch Pro: Nintendo confirma que no lanzarán nuevo hardware en este año fiscal

Publicado hace 1 hora por NubisMusic a nintenderos.com

¿Switch 2? ¿Switch Pro? Parece que no: el informe de los últimos resultados de Nintendo incluye información muy relevante sobre nuevo hardware. Después de conocer las ventas actualizadas de la consola Switch y sus juegos, así como el calendario actualizado de lanzamientos, Nintendo confirmó el porcentaje en el que han disminuido las ventas de la consola y cuántas unidades esperan vender este año. No obstante, parece que no planea nuevo hardware.