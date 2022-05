Publicado hace 4 horas por geralt_ a espinof.com

En 1998, Internet no era como ahora. Aún quedaban siete años para el primer vídeo de YouTube, Mark Zuckerberg iba al instituto y, por no haber, no había ni eMule. Y sin embargo, en Hong Kong, alguien estaba a punto de tener el valor de ver más allá y de inventar un sistema de streaming para ver películas online a cambio de un pago mensual. ¿Os suena? Esta es la historia de iTV, Netflix antes de Netflix.