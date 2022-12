Musk reactiva a los periodistas suspendidos en Twitter después de lanzar una consulta

Publicado hace 47 minutos por Abajo a elpais.com

Pulgar arriba o pulgar abajo. Elon Musk sometió a una decisión parecida el futuro en Twitter de una decena de periodistas. El empresario suspendió el jueves las cuentas de varios informadores, sin advertencias de por medio, por supuestamente infringir las reglas de la red social que compró en octubre. El silencio que impuso a reconocidos reporteros de cabeceras como CNN, The Washington Post y The New York Times, entre otros, desató una preocupación mundial ante un gesto que amenaza la libertad de expresión.