Movistar indicará el bloqueo de webs ilegales con el código HTTP 451, inspirado en una novela que critica la censura

Publicado hace 1 hora por baraja a bandaancha.eu

Hasta ahora cuando un usuario trataba de acceder a una web bloqueada se mostraba un mensaje en inglés con el texto 404 Not Found. Desde hace unas horas, su sistema de filtrado responde con el texto HTTP 451 – File unavailable For Legal Reasons. Este código de error que no existía originalmente en el protocolo HTTP, se introdujo como estándar en el año 2016 para losbloqueos ordenados por las autoridades. Está basado en la novela distópica Fahrenheit 451 donde los libros están prohibidos y son quemados, ardiendo a esa temperatura.