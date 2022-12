Un movimiento inteligente, Google [ENG]

Publicado hace 47 minutos por geralt_ a garrit.xyz

Desde que puedo recordar, maps.google.com era el dominio de facto para Google Maps. Además, desde que tengo uso de razón, he permitido que este dominio utilice los servicios de localización de mi navegador. Ayer me pidieron que permitiera el uso de los servicios de localización de Google Maps aparentemente de la nada. Por supuesto, acepté. Después de todo, sólo quería comprobar una ruta a un negocio local y tenía prisa. De vuelta a casa, abrí de nuevo Google Maps y me di cuenta de que maps.google.com ahora redirige a google.com/maps.