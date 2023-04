Los Mossos preparan un ciberataque contra los piratas del Hospital Clínic [CAT]

Publicado hace 16 minutos por baraja a ara.cat

"Se ha publicado esta información en la red Tor, donde la información no está indexada y no se puede localizar el origen; no podemos saber, ni nosotros ni nadie, exactamente dónde está alojada, y no la podemos eliminar". Por eso intentan hacer un ataque distribuido de denegación de servicio (DDoS), que no les permite eliminar la información, pero sí impedir el acceso a la web donde se difunde, y evitar que se publiquen más archivos robados en el Clínic.