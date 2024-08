Publicado hace 16 minutos por blodhemn a computerhoy.com

Se trata de una versión a tamaño real del ZX Spectrum 48K, que también podrá usar juegos del modelo 128K, gracias a un emulador. Está fabricado por Retro Games, sin página web de momento. Hay que destacar que se llama The Spectrum, no es el nombre oficial, pero su diseño es el mismo. The Spectrum emula los modelos 48K y 128K, e incluye 48 juegos.Además se podrán instalar los más de 10.000 juegos de Spectrum que existen, a través del conector USB. Se conecta a la corriente a través de USB Tipo C, y a un televisor por HDMI, con resolución 720P...