Se mira pero no se toca. Arrancar con pinzas un Mercedes eléctrico de 100.000 euros está prohibido, si no quieres perder la garantía

Mercedes-Benz no es la única que impide que cualquiera pueda abrir el capó de sus coches eléctricos. BMW hace lo mismo con el BMW iX, por ejemplo. El del iX es incluso más extremo que el del EQS: el capó no se puede abrir sin herramientas.[..] el movimiento Right to Repair (derecho a reparar), que tanto en Europa como Estados Unidos va en aumento, y que presiona para un cambio en la legislación a favor del consumidor. El derecho a reparar uno mismo el producto que haya adquirido debería estar ahí, incluso en un coche eléctrico.