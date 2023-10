Publicado hace 16 minutos por mr_b a tonsky.me

Hace veinte años, Joel Spolsky escribió: «No existe el texto sin formato. No tiene sentido tener una cadena de caracteres sin saber qué codificación utiliza. Ya no puedes esconder la cabeza en la arena y pretender que el texto “sin formato” es ASCII». Mucho ha cambiado en 20 años. En 2003 la pregunta principal era: ¿qué codificación es esta? En 2023 ya no es esa la cuestión: con un 98% de probabilidad la codificación será UTF-8. ¡Ya podemos volver a esconder la cabeza en la arena!