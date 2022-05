Miles de sitios web recogen tus datos personales antes de que pulses Enviar

Publicado hace 40 minutos por yarkyark a teknofilo.com

Cuando estás haciendo una reserva de hotel o rellenando un formulario de compra, probablemente das por hecho que nada se envía al servidor hasta que pulsas el botón Enviar. Bueno, tal vez no. Según una nueva investigación, esto no siempre es así. Un número sorprendente de sitios web recogen parte o todos tus datos mientras rellenas los formularios, incluso aunque no llegues a pulsar el botón Enviar.