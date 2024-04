Publicado hace 4 horas por nanoche a computerhoy.com

Desde que se lanzara Windows 11 al mercado han sido millones de equipos que no han podido actualizarse al nuevo sistema operativo por no cumplir una serie de requisitos. Pero también hay otra serie de usuarios con equipos incompatibles, que no pudieron dar el salto a Windows 11 por algún driver en particular. Ahora, Microsoft ha confirmado que finalmente ha dado por resuelto un error de más de dos años que impedía a estos usuarios de Windows 10 actualizarse a Windows 11.