En MetroDreamin' te puedes echar un buen rato dibujando la red de transporte ideal para tu ciudad, región, país o incluso continente como si el dinero no fuera un problema. Ni tampoco la realidad física de pendientes, capas freáticas y otras «patacas» minutas similares. Puedes ir añadiendo estaciones sobre el mapa y conectándolas mediante distintas líneas. Y verás que no es tan sencillo a poco que quieras asegurarte de que todo está razonablemente conectado y que no hay que dar vueltas raras para ir de un lugar a otro. (vía microsiervos)