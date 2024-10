Meta está ganando la guerra de las gafas

Publicado hace 1 hora por nomeves a businessinsider.es

El pasado miércoles, el CEO de la matriz de Facebook, Mark Zuckerberg, no solo anunció que su empresa va a actualizar sus smart glasses con nuevas funciones de inteligencia artificial, sino que también desveló un prototipo de dispositivo holográfico que todavía no está a la venta. Estas gafas, llamadas Orion, habrían costado a Meta alrededor de 10.000 dólares (en torno a 8.900 euros), y serían su último intento de abrirse camino en una industria de la realidad aumentada y la realidad virtual que todavía no ha conseguido ponerse de moda.