Meta disuelve el equipo encargado de descubrir "daños potenciales para la sociedad" en su propio producto (en)

El "Equipo de Innovación Responsable" de Meta, un grupo destinado a abordar los "posibles daños a la sociedad" causados por los productos de Facebook, ya no existe. The Wall Street Journal informa de que el equipo se ha "disuelto" recientemente, aunque "la mayoría" de sus miembros permanecerán en otros equipos de la empresa. Un portavoz de Meta dijo a The Wall Street Journal que la empresa estaba "comprometida con los objetivos del equipo", pero no dio ninguna razón para el cambio de estrategia.