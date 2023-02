El mercado de PC se reducirá a niveles de 2006 y tocará fondo este año

Publicado hace 56 minutos por invarato a elchapuzasinformatico.com

Las cosas no pintan bien para el sector tecnológico más puntero del planeta en estos momentos. No volveremos muy atrás para comentar el último informe que nos llega, nada menos, que desde Morgan Stanley, una de las firmas de inversión más potentes del mundo. En definitiva, dicho informe anticipa lo que pasará en el mercado de PC con el mayor actor de la industria, Intel, el cual se reducirá a niveles de 2006. Previsiones actualizadas de una empresa tan seria e importante como Morgan Stanley y no, no serán buenas.