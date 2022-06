La mayoría de garajes no tienen enchufe para coches eléctricos. Este robot autónomo quiere ser la solución

Publicado hace 1 hora por blodhemn a xataka.com

Llegas a un centro comercial después de todo el día dando vueltas por la ciudad con tu coche eléctrico y te encuentras con que en su parking no hay plazas (ni enchufes) para recargarlo. Quizás parezca difícil a día de hoy, cuando híbridos enchufables y eléctricos representan una porción ínfima de las matriculaciones —el 5% y 2,8% en 2021, respectivamente—; pero, si como todo indica, mantenemos la transición hacia un nuevo modelo de movilidad eléctrica, tal vez no lo sea tanto en unos años ¿Problema? No con este nuevo robot autónomo y móvil.