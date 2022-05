marginalia.nu se vuelve de código abierto [ENG]

Publicado hace 1 hora por geralt_ a memex.marginalia.nu

Después de un poco de búsqueda del alma con respecto al futuro del sitio web, he decidido abrir el código de marginalia.nu, todos sus servicios, incluyendo el motor de búsqueda, la enciclopedia, memex, etc. Un factor motivador es que el motor de búsqueda ha crecido a una escala en la que se está volviendo cada vez más difícil trabajar productivamente en un proyecto personal en solitario. Necesita más estructura. Lo que me ha impedido hacer open sourcing hasta ahora ha sido también la necesidad de una mayor estructura...