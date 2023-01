macOS Ventura en un equipo no compatible: Guía de instalación

Publicado hace 25 minutos por hal9008 a flopy.es

En este artículo se muestra cómo cualquiera puede instalar macOS Ventura en un Mac no compatible, de forma que el sistema sea completamente estable y sea posible trabajar con él sin miedo a cuelgues ni a lentitudes. No es ilegal hacer lo que se indica en este artículo, puesto que en las condiciones legales de la instalación se indica que el sistema sólo se puede instalar en un equipo fabricado por Apple. No pone en ningún sitio que no se admita la instalación en un equipo Apple que no es compatible.