Mucho se ha escrito de los salones recreativos, tan populares en los años 80 en todo el mundo, incluida España (...) eran a su vez antecesores de otros con rasgos similares, conocidos como «Cibercentros», extraña variante de los Cibercafés pero con sus propios códigos de alegría e inquietud (...) el primer establecimiento públicos de este tipo se instaló en Seúl en 1988 (...)Me puse a currar en un Cibercentro, etapa curiosa, que me permitía compaginar los estudios con un dinerillo y de paso jugar cuando no tocaba desfacer entuertos.