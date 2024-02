Publicado hace 58 minutos por Desideratum a xataka.com

"En cualquier caso, tiene un potencial enorme en todos y cada uno de los aspectos que nos podamos imaginar. Yo, a título personal y como creador de contenido en TikTok, veo en Sora una herramienta fantástica para conseguir cosas que de otra manera no podría conseguir. Hablo de vídeos sobre el espacio y sus rincones, lugares que nadie puede grabar; planos tan específicos que quizá no existan, abstracciones que sirvan para ilustrar ideas. Es en estos puntos donde, personalmente, le encuentro potencial. Sora no es perfecta. Sería preocupante.....