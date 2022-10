Llevo años actualizando de golpe todos los programas de Windows: así lo he logrado

Publicado hace 15 minutos por blodhemn a adslzone.net

Si quieres tener tus programas actualizados sin perder más tiempo del necesario, existe la herramienta Patch My PC, un programa que debería ser esencial en tu PC para tener todo al día con el mínimo esfuerzo. Patch My PC es una herramienta sencilla y muy fácil de usar, gratuito, que no requiere instalación, ocupa solo alrededor de 1,5 MB y con el que podemos actualizar hasta 300 aplicaciones de terceros. Las aplicaciones se instalan/actualizan silenciosamente de forma predeterminada, no se necesita un asistente de instalación.