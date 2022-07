Una lista con más de cien trabajos académicos sobre ingeniería del software

Publicado hace 1 hora por ccguy a github.com

Facundo Olano recopiló esta impresionante lista de papers o trabajos académicos sobre ingeniería del software con más de cien referencias. Hay dos versiones: una por temas (redes, criptografía, sistemas distribuidos, etcétera) y otra cronológica. Me he permitido extraer aquí unas cuantas referencias a modo de ejemplo de la lista cronológica, que comienza en 1945 y acaba en nuestros días. La idea de la lista (que originalmente iban a ser no más de 30 papers, pero ya se sabe lo que pasa) es que sean trabajos cortos, fáciles de leer (...)