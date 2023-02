El lenguaje Go podría añadir informes de telemetría que están activados por defecto (ENG)

Publicado hace 43 minutos por ccguy a theregister.com

Russ Cox, ingeniero de software de Google que dirige el desarrollo del lenguaje de programación de código abierto Go, ha presentado un posible plan para implantar la telemetría en la cadena de herramientas de Go. Sin embargo, muchos miembros de la comunidad Go se oponen porque el plan prevé la telemetría por defecto. Estos desarrolladores alarmados preferirían un régimen de opt-in en lugar de opt-out, una postura que el equipo de Go rechaza porque garantizaría una baja adopción y reduciría la cantidad de datos de telemetría recibidos (...)