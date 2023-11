Publicado hace 1 hora por ccguy a tabernadegrog.blogspot.com

Leisure Suit Larry III: Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals es una clásica aventura gráfica desarrollada y publicada en 1989 por Sierra On-Line para Amiga, Atari ST y PC (MS-DOS). Diseñado por Al Lowe, el videojuego es la tercera entrega de la exitosa y divertida saga protagonizada por el carismático personaje de Larry Laffer.