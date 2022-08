Publicado hace 49 minutos por Pablosky a github.com

Alguna vez has pensado: ¿Por qué no tenemos una interfaz de usuario inmersiva en 3D para gestionar las cargas de trabajo en mi orquestador de contenedores favorito? ¿No? Pues aquí está de todos modos. Los cerdos son Pods, las vacas son ReplicaSets, los pollos son servicios, los Caballos son Despliegues y está limitado a cuatro namespaces ya que no caben más corrales.