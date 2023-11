Jugando con un procesador de 1 euro en 2023

Publicado hace 1 hora por sxentinel a neoteo.com

Los requerimientos técnicos para la última generación de juegos parecen haber explotado, y si a eso sumamos la enorme cantidad de problemas que arrastran (desde bugs groseros hasta la clásica falta de optimización), la sensación es que el gaming en PC no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, eso no nos impide desafiar los límites, y en la práctica descubrimos que no necesitamos tanto poder de fuego. RandomGaminginHD decidió poner esto a prueba, iniciando sus experimentos con un procesador que cuesta poco más de un euro en el mercado.