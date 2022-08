Un juez sienta a VISA en el mismo banquillo que Pornhub, tras ser acusados de monetizar pornografía infantil

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a genbeta.com

Hace ocho años, una joven estadounidense de 13 años fue presionada por su entonces novio para que se dejara grabar en un vídeo sexualmente explícito, que más tarde subió a uno de los mayores portales de vídeos porno del mundo, Pornhub, con un título que no dejaba lugar a dudas sobre su condición de pornografía infantil: "13-Year Old Brunette Shows Off For the Camera" ('Morena de 13 años se exhibe ante la cámara'). El vídeo fue visto "millones de veces" tanto en Pornhub como en otros portales de contenido pornográfico de la misma compañía.